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Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо

10:08
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Президент Турции лично вернул американскому лидеру письмо, в котором тот призывал Эрдогана "не валять дурака"

Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Белом доме провели первые конструктивные переговоры, связанные с закупкой Анкарой российских комплексов С-400.
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за С-400

Именно контракт с Москвой на приобретение новейших российских систем ПВО в последнее время вызвал охлаждение отношений между Вашингтоном и Анкарой. Первая партия С-400 поступила в Турцию в июле. Сразу после этого США приостановили поставки около 100 истребителей F-35.

Глава Белого Дома неоднократно предлагал Эрдогану отказаться от сделки с Россией и даже угрожал санкциями. Турецкий лидер идти на уступки отказывался. Но сейчас заявил, что готов рассмотреть предложения Вашингтона, если они будут выгодными, пишут "Известия".

Затронули президенты и вопросы торговли между странами. Трамп заявил, что готов увеличить товарооборот до 100 миллиардов долларов с нынешних 20. Также американский лидер в очередной раз оправдал военное присутствие США в Сирии. Якобы для защиты нефтяных месторождений арабской республики от террористов.

Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира". В нём американский лидер просил президента Турции "не быть дураком".

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