Россия направила колонну с гуманитарным грузом для детей Донбасса

Жителям ДНР и ЛНР доставят более 600 тонн грузов

Этим утром МЧС России направило в Донбасс очередную, 91-ю по счету колонну гуманитарной помощи. Автомобили выдвинулись из Донского спасательного центра в Ростовской области к границе, передает "ТВ Центр".

После прохождения всех необходимых процедур часть машин отправится в Донецк, а другая - в Луганск. Жителям ДНР и ЛНР доставят более 600 тонн грузов, в составе которых - детские продуктовые наборы.

Первый конвой МЧС был направлен в Донбасс в августе 2014-го года. За это время население республик получило свыше 80 тысяч тонн гумпомощи.