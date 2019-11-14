По какому пути пойдут США?

Политическую ситуацию в Соединенных Штатах обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему процедуру импичмента Трампа американская пресса называет битвой идеологий? Какое будущее ожидает США по завершении расследования? И как этот скандал отразится на шансах Джо Байдена на президентское кресло в 2020-м году?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил журналист Михаил Таратута.

"В 2020 году будет решаться вопрос не только политической судьбы Трампа. По большому счету, будет решаться, по какому пути дальше пойдет Америка: традиционных консервативных ценностей, которые были до сих пор, или же движение влево, в сторону социалистических идей", - сказал он.

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