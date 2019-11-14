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Доказано губительное воздействие сахара на мозг

09:29
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Ученые провели эксперимент на мышах

Ученые из канадского Университета Альберты установили, что сахар повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника, а также способствует развитию болезни Альцгеймера и Паркинсона.
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Специалисты провели эксперимент на мышах, сообщает РИА Новости. Грызунам давали сахар, после чего искусственно вызывали у них воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Как оказалось, мыши-сладкоежки в большей степени страдали от повреждений кишечной ткани, чем их сородичи, в чей рацион не входил сахар.  

По словам специалистов, сахар вызывает рост болезнетворных бактерий, продукты жизнедеятельности которых могут перемещаться из кишечника в другие части организма. В конечном итоге, как предположили исследователи, бактерии могут оказывать негативное влияние даже на работу мозга и приводить к нейродегенеративным заболеваниям. 

Ранее австралийский диетолог Сьюзи Баррелл дала несколько рекомендаций, которые позволят сбросить лишний вес без изнурительных диет и тренировок. Она сказала, что утро не должно начинаться со сладкого, иначе организм будет требовать его на протяжении всего дня. 

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