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Подробности стрельбы в колледже Благовещенска

09:05
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Один из раненых – в тяжелом состоянии

У пострадавших в результате стрельбы в колледже Благовещенска подростков – множественные огнестрельные ранения. По данным Минздрава Амурской области, один из раненых – в тяжелом состоянии, у второго – состояние средней тяжести. Они госпитализированы в областную детскую клиническую больницу. Третий подросток, как говорят медики, в компенсированном состоянии.
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Как сообщили агентству ТАСС в Амурской областной детской клинической больнице, пострадавших оперируют. "Двое находятся в операционной сейчас", - сказала сотрудница медучреждения.

По предварительным данным, причиной стрельбы в колледже Благовещенска стал конфликт между студентами. Как сообщили в УМВД по Амурской области, полицейские прибыли на место происшествия, получив сообщение о стрельбе в колледже. Однако еще до прибытия наряда в перестрелку с нападавшим пришлось вступить инспекторам ДПС.

"Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь", - рассказали в полиции. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. На месте происшествия полиция обнаружила тела двух молодых людей. Один из них – сам стрелок, студент Засорин. Трое студентов были ранены.

Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Квартал, где произошло ЧП, оцеплен. Мэр города Валентина Калита собирает экстренную комиссию, которая обсудит усиление мер безопасности в образовательных учреждениях.

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