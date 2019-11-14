Джоли намерена засудить Питта за испорченную жизнь

Обида еще не улеглась

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались больше трех лет назад. Сейчас их связывают только дети и судебный спор относительно недвижимости. Казалось бы, Джоли уже давно могла бы простить Питта и жить дальше, однако она по-прежнему на него обижена.

"Анджелина все еще обижена на Брэда, - цитирует осведомленного источника Daily Mail. - Она хотела бы привлечь его к ответственности, поскольку чувствует, что он перевернул с ног на голову жизнь их детей и ее самой".

Анджелина Джоли также рассказала, что ей никогда не нравилось жить в одном месте, тогда как Брэд Питт то и дело старался пустить где-нибудь корни. До развода они с семьей часто перемещалась, ведя едва ли не кочевой образ жизни. Непоседливость жены раздражала ее благоверного.

"Брэд хотел стабильности для детей, однако Энджи всегда говорила, что они дарят малышам идеальное детство, знакомя их с разными странами, языками и впечатлениями", - рассказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Джоли подвергла своих детей опасности на пляже Фуэртевентуры - второго по величине острова Канарского архипелага. Отпрысков Джоли и Питта едва не сдуло ураганным ветром.