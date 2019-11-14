Пилоты ВВС США признали превосходство российских летчиков

В реальном воздушном бою американцев ждет поражение

Навыки, которыми обладают американские военные летчики, недостаточны для противостояния российским пилотам. В реальном воздушном бою скажется отсутствие тренировок, уверен советник американского флота Грэм Скарбро. По мнению эксперта, особенно серьезные проблемы у пилотов ВВС США - со стрельбой ракетами класса "воздух-воздух".

"Пентагон должен понимать, что если эти недостатки не будут исправлены, то они приведут к потерям в реальном бою", - пишет Скарбро в статье, опубликованной изданием The National Interest. Он подчеркивает, что ТВ случае войны с Россией это обернется провалом.

При стрельбе ракетами класса "воздух-воздух", отмечает эксперт, требуются соответствующие навыки, это достаточно сложный элемент. "Это действительно уникальный опыт – когда настоящая ракета покидает самолет. Это примерно так же, как если бы вы в первый раз, получив права, отправились в поездку в одиночку", - считает Скарбро.

При этом большинство американских летчиков за всю свою карьеру ни разу не использовали эти ракеты, а если кому и выпадал шанс - то только один. Советник при этом признает, что одна такая ракета стоит почти полмиллиона долларов, и затраты на обучение пилотов могут оказаться колоссальными.