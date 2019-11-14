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Командир разбившегося в Казани Boeing 737 летал по поддельным документам

09:47
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Следственный комитет завершил расследование трагедии

Следственный комитет завершил расследование трагедии 2013 года в Казани. Выяснилось, что командир корабля не имел достаточных навыков пилотирования.
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"В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела об авиакатастрофе воздушного судна Boeing 737-500 в международном аэропорту Казани в ноябре 2013 года", - сказано в сообщении СК. Отмечается, что уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В 2013 году Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан", который летел из Москвы в Казань, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту столицы республики. Погибли 50 человек  – 44 пассажира и 6 членов экипажа.

 

Следствие считает, что причиной крушения стала ошибка командира самолета Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Более того, командир корабля был допущен к полетам на основании поддельных документов. Уголовное преследование в отношении пилотов прекращено в связи с их смертью, добавили в СК.

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Место крушения самолета "Боинг 737", разбившегося при посадке в аэропорту Казани
Место крушения самолета "Боинг 737", разбившегося при посадке в аэропорту Казани
Место крушения самолета "Боинг 737", разбившегося при посадке в аэропорту Казани
Место крушения самолета "Боинг 737", разбившегося при посадке в аэропорту Казани
Место крушения самолета "Боинг 737", разбившегося при посадке в аэропорту Казани
Место крушения самолета "Боинг 737", разбившегося при посадке в аэропорту Казани
Место крушения самолета "Боинг 737", разбившегося при посадке в аэропорту Казани
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