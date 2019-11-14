"Спокойный мальчик": одногруппник рассказал о стрелке из Благовещенска

На месте происшествия работают следователи и криминалисты

В Благовещенске студент колледжа открыл стрельбу по однокурсникам прямо во время занятий. Два человека погибли, среди них и сам нападавший. Ещё трое подростков доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и психологи. Для расследования ЧП в город направлены криминалисты из Москвы.

С ружьём наперевес он прошёл в здание колледжа во время занятий. В интервале между 10 и 11 часами утра по местному времени. И открыл огонь по одногруппникам.

О ЧП сообщили в службу 112, передает "ТВ Центр". Один из очевидцев остановил проезжавшую рядом патрульную машину ДПС. "Полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвёл выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий, в это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа", - рассказал врио начальника ОИ и ОС УМВД России по Амурской области Сергей Чебарёв.

О побуждающих мотивах всю информацию собирают следователи. Пока известно - открывшему огонь студенту - 19 лет. Из благополучной семьи. Мать, отчим, младший брат. Увлекался охотой. Полгода назад получил разрешение на ношение оружия, а в августе купил и само ружьё – "Иж-81" 12-го калибра.

"Студента знал, он из моей группы. Тихий, спокойный мальчик. С оружием прошел мимо охраны. Не знаю, как он пронёс оружие", - говорит студент колледжа.

Предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Источник в экстренных службах сообщил, что студент начал стрелять после того, как его удалили из аудитории за опоздание. В результате кровавой бойни жертвой стрелка стал один человек. По неутонченной информации, одногруппник. В ходе задержания нападавший покончил с собой. Раненых трое - их госпитализировали в городские больницы.

У пострадавших - множественные огнестрельные ранения, один из них в тяжелом состоянии. Амурское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту убийства. В Благовещенск уже отправлены опытные криминалисты из Криминалистического центра. Председатель СК России поставил ход расследования на контроль Центрального аппарата ведомства, а также поручил проверить систему охраны Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу.

Много вопросов у следствия к охране колледжа. Тревожная кнопка и охрана были. Но почему никто не среагировал? После ЧП во всех образовательных и социальных учреждениях Благовещенска усилены меры безопасности.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".