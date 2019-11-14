Путин рассказал о недобросовестной конкуренции

В мировой торговле в настоящее время процветают методы недобросовестной конкуренции, отметил президент

В Бразилии в четверг - основной день саммита БРИКС. Лидеры стран альянса соберутся на два пленарных заседания, где обсудят проблемы региональной и мировой стабильности, экономическое сотрудничество и ключевые цели, стоящие перед "пятеркой". Кроме того, Владимир Путин продолжит раунд двусторонних переговоров. А накануне в центре внимания были экономические вопросы и углубление деловых связей.

Участников одиннадцатого саммита БРИКС встречают на красной ковровой дорожке. А как иначе. Этот год для пяти стран особый. Время подводить итоги первого десятилетия работы. Кирпичи для новой экономики - так трактуют аббревиатуру БРИКС. Па факту так и есть. Влияние России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР, которые вместе занимают около трети территории земли, с каждым годом увеличивается. Владимир Путин, выступая на деловом форуме, отметил его вклад в общую работу по продвижению взаимной торговли, инвестиций, передает "ТВ Центр".

"Конечно, все мы знаем, что ситуация в глобальной экономике остаётся сложной: с начала 2018 года темпы её роста непрерывно снижаются и, по прогнозам Международного валютного фонда, в этом году упадут до самого низкого показателя за прошедшие десять лет. И действительно, коллеги, выступавшие здесь, правильно сказали: страны БРИКС вносят весомый вклад в поддержание роста. Несомненно, сказалось на экономике то, что в мировой торговле всё шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм", - отметил президент.

Владимир Путин рассказал зарубежным коллегам о сбалансированной экономической политике, которую в России проводят уже многие годы. По словам президента, ее успех - в ответственном отношении к государственным финансам, поддержании стабильности банковского и кредитных рынков.

"Нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии. Конечно, мы не считаем, что текущие темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараемся создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений, настойчиво работаем над упрощением регуляторных норм, выстраиваем современную инфраструктуру", - сообщил Путин.

Новые вызовы и угрозы, проблемы глобальной стабильности и региональной безопасности - главные темы первого дня работы саммита. И, конечно же, обсуждение взаимовыгодных связей с зарубежными странами и, прежде всего, с партнёрами по БРИКС. За прошлый год товарооборот с государствами "пятёрки" вырос на 22,5 процента и превысил 125 миллиардов долларов.

Одна из приоритетных сфер сотрудничества "пятёрки" - энергетика. Владимир Путин напомнил: Россия обладает самыми передовыми и безопасными технологиями мирного атома. В этой сфере наши главные партнеры - Индия и Китай. Но Москва готова предложить взаимовыгодные проекты и другим странам.

Перед пленарным заседанием Владимир Путин провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Уже третий раз в этом году. Эти встречи всегда имеют конкретный результат. В 2018-ом товарооборот с Китаем увеличился на 24, 5 процента и достиг рекордной отметки в 108 млрд долларов. К 2024 году страны намерены довести этот показатель до 200 млрд долларов.

"Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны. Они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития. В их основе – традиционная дружба наших народов, взаимное уважение интересов друг друга, плотная координация по ключевым глобальным проблемам", - отметил Путин.

О развитии двусторонних связей Владимир Путин говорил и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Тот сообщил, что приедет в Москву на празднование 75-ой годовщины со Дня победы в Великой отечественной войне. А о важности отношений между двумя странами сообщил сразу после переговоров в "Твиттере", сделав запись на русском языке. Неформально пообщаться участники саммита смогли и на обеде в честь лидеров стран и на концерте, который организовали здесь же, во дворце Итамарати, где располагается министерство иностранных дел Бразилии.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".