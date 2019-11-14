ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал о недобросовестной конкуренции

11:57
  • четверг
  • 14 ноября 2019

В мировой торговле в настоящее время процветают методы недобросовестной конкуренции, отметил президент

В Бразилии в четверг - основной день саммита БРИКС. Лидеры стран альянса  соберутся на два пленарных заседания, где обсудят проблемы региональной и мировой стабильности, экономическое сотрудничество и ключевые цели, стоящие перед "пятеркой". Кроме того, Владимир Путин продолжит раунд двусторонних переговоров. А накануне в центре внимания были экономические вопросы и углубление деловых связей.
Премьер Индии ответил на приглашение Путина на 75-летие Победы

Участников одиннадцатого саммита БРИКС встречают на красной ковровой дорожке. А как иначе. Этот год для пяти стран особый. Время подводить итоги первого десятилетия работы. Кирпичи для новой экономики - так трактуют аббревиатуру БРИКС. Па факту так и есть. Влияние России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР, которые вместе занимают около трети территории земли, с каждым годом увеличивается. Владимир Путин, выступая на деловом форуме, отметил его вклад в общую работу по продвижению взаимной торговли, инвестиций, передает "ТВ Центр".

"Конечно, все мы знаем, что ситуация в глобальной экономике остаётся сложной: с начала 2018 года темпы её роста непрерывно снижаются и, по прогнозам Международного валютного фонда, в этом году упадут до самого низкого показателя за прошедшие десять лет. И действительно, коллеги, выступавшие здесь, правильно сказали: страны БРИКС вносят весомый вклад в поддержание роста. Несомненно, сказалось на экономике то, что в мировой торговле всё шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм", - отметил президент.

Владимир Путин рассказал зарубежным коллегам о сбалансированной экономической политике, которую в России проводят уже многие годы. По словам президента, ее успех - в ответственном отношении к государственным финансам, поддержании стабильности банковского и кредитных рынков.

"Нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии. Конечно, мы не считаем, что текущие темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараемся создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений, настойчиво работаем над упрощением регуляторных норм, выстраиваем современную инфраструктуру", - сообщил Путин.

Новые вызовы и угрозы, проблемы глобальной стабильности и региональной безопасности - главные темы первого дня работы саммита. И, конечно же, обсуждение взаимовыгодных связей с зарубежными странами и, прежде всего, с партнёрами по БРИКС. За прошлый год товарооборот с государствами "пятёрки" вырос на 22,5 процента и превысил 125 миллиардов долларов.

Одна из приоритетных сфер сотрудничества "пятёрки" -  энергетика. Владимир Путин напомнил: Россия обладает самыми передовыми и безопасными технологиями мирного атома. В этой сфере наши главные партнеры - Индия и Китай. Но Москва готова предложить взаимовыгодные проекты и другим странам.

Перед пленарным заседанием Владимир Путин провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Уже третий раз в этом году. Эти встречи всегда имеют конкретный результат. В 2018-ом товарооборот с Китаем увеличился на 24, 5 процента и достиг рекордной отметки в 108 млрд долларов.  К 2024 году страны намерены довести этот показатель до 200 млрд долларов.

"Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны. Они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития. В их основе – традиционная дружба наших народов, взаимное уважение интересов друг друга, плотная координация по ключевым глобальным проблемам", - отметил Путин.

О развитии двусторонних связей Владимир Путин говорил и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Тот сообщил, что приедет в Москву на празднование 75-ой годовщины со Дня победы в Великой отечественной войне. А о важности отношений между двумя странами сообщил сразу после переговоров в "Твиттере", сделав запись на русском языке. Неформально пообщаться участники саммита смогли и на обеде в честь лидеров стран и на концерте, который организовали здесь же, во дворце Итамарати, где располагается министерство иностранных дел Бразилии.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
Саммит БРИКС
Саммит БРИКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.