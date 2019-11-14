Как Трамп и Эрдоган решат "проблему С-400"

Лидеры США и Турции провели переговоры

Реджеп Тайип Эрдоган лично вернул Дональду Трампу скандальное письмо, в котором глава Белого дома просит коллегу "не быть дураком". Об этом он сообщил в США сразу после переговоров двух лидеров. Встреча должна была улучшить отношения между Анкарой и Вашингтоном, которые в последнее время - крайне напряженные.

Реджеп Тайип Эрдоган в окружении ключевых министров турецкого правительства — на американской земле. Теплая встреча у трапа самолета в Вашингтоне многих удивляет. Особенно на фоне охладевших в последнее время отношений между союзниками по военному альянсу, передает "ТВ Центр".

Одна из главных причин - российские оборонительные ракеты С-400, поставка которых в Турцию началась в июле. Контракт на развертывание современных систем ПВО на территории страны — члена НАТО — уже признан официальной проблемой на уровне глав государств.

"Приобретение Турцией современной российской военной техники, такой как С-400, создает для нас очень серьезные проблемы. И мы говорим об этом постоянно. Мы говорили об этом сегодня. Мы будем говорить об этом в будущем. Надеюсь, мы сможем разрешить эту ситуацию", - сказал Трамп.

И это несмотря на то, что накануне визита Эрдогана в США помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен предрекал чуть ли не ультимативную форму диалога с турецким лидером о недопустимости присутствия в стране российских зенитных комплексов. В итоге решать так называемую "проблему С-400" - Турция и США намерены сообща, неторопливо и осторожно.

Общаясь с прессой после личной встречи, Трамп и Эрдоган, как два опытных переговорщика, раскрывают, видимо, лишь некоторые итоги состоявшегося диалога. Между США и Турцией сейчас комплекс накопившихся разногласий. Это и откровенное давление на Анкару по вопросам Сирии. И щекотливая для турков тема признания геноцида армян. И даже история вокруг просочившихся в прессу писем Трампа, в одном из которых американский лидер призывает Эрдогана "не быть дураком". То самое письмо, опубликованный текст которого саркастично назвали новым эпистолярным жанром мировой дипломатии, Эрдоган Трампу вернул лично. После переговоров так называемую "проблему С-400" далее будут решать уже на уровне ключевых министров и советников. Фактическое смягчение позиций Турции, вполне вероятно, имеет и финансовую сторону. Не раскрывая подробностей, Дональд Трамп анонсировал крупный торговый контракт.

Результаты официального визита главы Турции в США - серия уступок и компромиссов. В первую очередь, со стороны американского лидера, для которого сейчас важнее победить во внутренней борьбе, где день за днем раскручивается тема импичмента. Скандал вокруг телефонных переговоров Трампа и украинского президента набирает обороты. И даже на брифинге по итогам встречи с Эрдоганом этой теме уделили немало времени. Трамп сообщил, что сегодня обнародует стенограмму самого первого разговора с Зеленским. Впрочем, факт прямого давления пока не доказан. Американские демократы продолжат публичные слушания. А уже в пятницу в Капитолий прибудет бывший посол на Украине Мари Йованович. Ее показания станут важной частью для выводов американской общественности по поводу импичмента главы Белого Дома.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".