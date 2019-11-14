Моралес обвинил США в причастности к перевороту в Боливии

Переворот в Боливии имеет корни в Соединенных Штатах, убежден Эво Моралес

Число погибших в ходе беспорядков в Боливии увеличилось до 10, пострадавших сотни. Протестующие требуют отставки исполняющей обязанности президента Жанин Аньес.

На улицах постоянно происходят столкновения с полицией. Демонстранты забрасывают стражей порядка камнями, те в ответ применяют слезоточивый газ и задерживают митингующих. С конца октября, когда начались волнения, в участки доставлены почти 500 человек.

Новая власть страны тем временем занята кадровыми вопросами - Аньес назначила нового командующего вооруженными силами и начала формировать кабинет министров. А бывший президент Эво Моралес, который сейчас находится в Мексике, обратился к международным организациям с призывом помочь разрешить ситуацию в стране, где сейчас царит насилие. Он обвинил США в причастности к госперевороту в Боливии, передает "Газета.Ru".