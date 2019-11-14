Рассекречены зверства эстонских карателей под Псковом

Данные обнародовало Управление ФСБ по Псковской области

ФСБ обнародовала рассекреченные материалы уголовного дела о зверствах эстонских карателей под Псковом во время Великой Отечественной Войны, передает РИА Новости.

Нацистское командование после победы планировало передать Таллинну часть оккупированных территорий области. В материалах представлены показания свидетелей многочисленных казней и пыток в концлагере "Моглино", а также рассказы самих палачей.

Так, в 1942-м году за один день были расстреляны около 170 человек - старики, женщины, дети. В материалах дела говорится, что тяжелее всего в лагере было военнопленным. После зимы 1941-го года из 300 человек в живых остались только 20. Люди погибли от холода и голода. Трое карателей были расстреляны по приговору суда в 1968-м году, но остальные, возможно, избежали наказания.