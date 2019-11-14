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Жители Норильска играют с пришедшими в город песцами (видео)

12:28
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Медики предупреждают, что это может быть опасно

В Норильске Красноярского края нашествие полярных лисиц - песцов. Бесстрашные животные на дорогах, во дворах и даже под окнами домов. Ведут себя дружелюбно и даже нахально: выпрашивают пищу, играют с собаками и пускаются наперегонки с автомобилями, передает "ТВ Центр".

Местные жители уже начали давать непрошенным гостям клички, а некоторых  пытаются дрессировать. Полярные лисицы могут быть переносчиками бешенства, поэтому специалисты всё же рекомендуют держаться от диких животных на расстоянии.

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