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Как легко и быстро избавиться от депрессии без лекарств

10:22
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Потребуется лишь немного дисциплины

Ученые из Бостонского университета в США обнаружили, что йога и дыхательные упражнения помогают бороться с депрессией и повышенной тревожностью. Позитивный эффект заметен спустя месяц после начала занятий. 
Учёные нашли причину возникновения депрессии

Как сообщает Medical Xpress, авторы исследования разбили группу из 30 пациентов, страдающих от депрессии, на две подгруппы. Участники первой подгруппы за три месяца потратили 123 часа на йогу и дыхательные практики, а участники второй - 87 часов. Через месяц занятий выяснилось, что все пациенты начали лучше спать, а симптомы депрессии и тревожности стали ослабевать.  

"Подумайте об этом в таком ключе. Мы даем лекарства в разных дозах, чтобы воздействовать на организм с разной степенью силы. А здесь мы исследовали ту же концепцию, но применительно к йоге. Мы называем это изучением дозирования. Раньше исследователи йоги и депрессии мало в это углублялись", - рассказал один из авторов работы Крис Стритер.

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