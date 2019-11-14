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Сахалин оказался во власти стихии (видео)

12:19
  • четверг
  • 14 ноября 2019

На регион обрушился сильный циклон

Сильные осадки, метель и гололедица. На Сахалин обрушился мощный циклон. Закрыто междугороднее автобусное сообщение. Машины застревают в снежном плену, передает "ТВ Центр".

Приостановлена работа паромной переправы Ванино-Холмск, соединяющая остров с материком. Отменены теплоходные рейсы до Курильских островов, а также часть авиарейсов из Владивостока на остров. По прогнозам синоптиков, непогода в регионе продержится еще несколько дней.

20 процентов месячной нормы осадков выпало в Барнауле Алтайского края за несколько дней. В городе десятибалльные пробки. Из-за гололедицы общественный транспорт буксует и не может выехать с остановок. На помощь приходят сами пассажиры. Работа коммунальных служб организована в две смены.

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