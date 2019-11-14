Россиян предупредили о новом способе мошенничества с картами

Задействованы онлайн-сервисы по переводу денег

Виртуальные онлайн-кошельки стали еще одним инструментом, который используют мошенники для облегчения карманов добропорядочных россиян. Как заявляют в банках, в 80% случаев злоумышленники выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card).

Отмечается, что мошенники выбирают интернет-карты электронных сервисов, поскольку они менее защищены, чем банки. Туда и переводят они деньги, украденные с помощью социальной инженерии (а проще – деньги, которые они выманили у своих жертв).

Самая распространенная схема – когда жертва мошенников вводит данные физической карты, с которой хочет снять деньги, и сведения виртуального кошелька, куда она хочет положить их. Когда на номер телефона владельца приходит сообщение с кодом подтверждения, злоумышленники тут же звонят, представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят им этот код назвать. Выманив заветные цифры, мошенники выводят украденные деньги на виртуальную карту.

По данным "Известий", число таких преступлений выросло в разы. Если в прошлом году не было зафиксировано ни одного случая кражи денег через Card2Card, то в 2019-м это происходит до четырех раз в месяц.