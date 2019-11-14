Стало известно о сорванных из-за болезни планах Заворотнюк

Она собиралась покорить Китай

Композитор и певец Игорь Демарин рассказал, что незадолго до болезни актриса Анастасия Заворотнюк собиралась вместе с мужем поехать в Китай.

Несколько лет назад автор шлягеров "Америка-разлучница" и "Листья летнего сада" написал рок-оперу по роману Патрика Зюскинда "Парфюмер". Произведение Демарина звучало на ледовом шоу, которым "активно занимались" Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев.

"После ледового шоу мы подружились с ребятами, большие планы строили, с одним проектом в Китай собирались поехать, но все неожиданно сорвалось. Бедная Настя… Когда я узнал о ее болезни, сказал Пете: "Держитесь, если нужна будет какая-то помощь, я всегда готов!" - рассказал Игорь Демарин eg.ru.

Композитор не стал лезть к Чернышеву с советами и отвлекать его от хлопот, связанных с лечением жены. Он понимает, что для Заворотнюк и Чернышева сейчас дорога каждая минута. "За Настю только молиться осталось, - сказал Демарин. - Резко у нее все случилось, никто не был готов..."

Видео: Поникшего мужа Заворотнюк сняли в объятиях роскошной блондинки

Если верить слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Сейчас она якобы находится в реабилитационном центре на Рублевке. Семья актрисы подтвердила, что "прекрасная няня" борется с болезнью, однако отказалась сообщать подробности.