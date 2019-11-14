17-кратный чемпион по боксу застрелен в Москве

Киллер поджидал спортсмена у его дома

На юго-западе Москвы застрелили трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Тело 40-летнего спортсмена было обнаружено в луже крови рядом с автомобилем "Инфинити" на Нахимовском проспекте в Москве вечером 13 ноября.

"Накануне вечером 40-летний спортсмен вышел на встречу из дома на Нахимовском проспекте к своему автомобилю, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов, в том числе в голову, и скрылся", - сообщили в правоохранительных органах.

Информацию о гибели известного спортсмена подтвердили и в Следственном комитете. Там сообщили, что возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Преступника разыскивают.

Ашот Болян - трехкратный чемпион мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга, 17-кратный чемпион различных международных турниров. Как сообщает ТАСС, он возглавлял Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций, кроме того, занимал пост гендиректора ООО "Карат", связанного со сферой спорта.