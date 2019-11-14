"Маньяк" Туск нашел источник проблем Евросоюза в России

Главу Евросовета никто не сможет переубедить

Стратегическая проблема Евросоюза – это Россия. Главу Евросовета Дональда Туска ничто не заставит изменить этого мнения – даже когда он покинет свой пост.

Своими взглядами на ситуацию в ЕС Туск поделился со студентами бельгийского колледжа. Глава Евросовета в очередной раз подчеркнул, что "агрессивная политика Кремля" - главная препятствие единству Европы.

Дональд Туск напомнил, что предупреждал Европу об исходящей от России опасности на протяжении всех пяти лет своей работы. За такую активную и ярую позицию коллеги даже прозвали главу Евросовета маньяком. Но еврочиновник и сейчас уверен: цель Кремля — контроль над бывшими странами Советского союза и ослабление полномочий ЕС.

Дональд Туск возглавляет Евросовет с декабря 2014 года. В декабре 2019 года на этом посту его сменит премьер-министр Бельгии Шарль Мишель

Глава Евросовета комментировал недавние заявления президента Франции. Эммануэль Макрон призывает восстановить отношения ЕС с Россией. Французский лидер в этом вопросе солидарен с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отметил Туск. Еврочиновник считает, что и венгерский премьер не сможет убедить поляков поменять свою позицию в отношении России.