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Истощенной Волочковой предсказали страшную болезнь

11:48
  • четверг
  • 14 ноября 2019

При росте 172 сантиметра она весит 47 килограммов

43-летняя балерина Анастасия Волочкова ужаснула поклонников, показав им тележку с продуктами, необходимыми ей для пропитания. 
Дана Борисова унизила Волочкову в эфире ТВ

Анастасия Волочкова истязает себя диетой. Она ест либо очень мало, либо вообще ничего. Обычно она позволяет себе кусок отварной курицы или овощной суп на завтрак, а вечером ужинает салатом или яйцами всмятку. Иногда может за весь день съесть только два вареных яйца. При этом, как известно, она тратит много сил на тренировки и выступления. 

Волочкова выложила в Instagram фотографию, которую ей прислала из магазина домработница. Женщина написала балерине: "Там правда нечего есть… Но для Вас это целая Еда". В коляске лежали бутылки с таном, острый перец, смесь для супа том-ям, грибы и разная зелень. Слова домработницы рассмешили звезду. "А ведь это правда… Но зато стройность и легкость мои на лицо", - заявила Анастасия, которая при росте 172 сантиметра весит 47 килограммов. 

Подписчиков поразила скудная "продуктовая корзина" Волочковой. Никакого тебе мяса, рыбы или выпечки. Сила воли балерины у многих вызвала уважение. Однако почти все поклонники артистки попросили ее покончить с диетой, ведь она и так кажется истощенной. Фанаты опасаются, что звезда заработает себе анорексию - синдром, при котором у человека напрочь пропадает аппетит. 

- Вам больше не нужно худеть. Очень худенькая. Стройная. Подтянутая. Начинайте кушать.

- Стройность, да, но не истощение.

- С такой "еды" ласты склеишь.

- Это неправильно! Анорексия у ворот.

- Анастасия, одни кости у вас. Нужно немного попу накушать. 

Ранее Анастасия Волочкова сообщила, что ее сердце не свободно уже больше года. Балерина допустила, что в скором времени она пойдет под венец. 

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