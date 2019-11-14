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Американские В-52 "атаковали" базу российских подлодок

11:42
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Подобное поведение – это игра со смертью, уверены эксперты

Американские бомбардировщики В-52 устроили еще одну инсценировку атаки на российскую территорию. На сей раз их целью стала база российских подводных лодок на побережье Баренцева моря.
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Как отмечает издание  The National Interest, самолеты вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, куда ранее были направлены для учений с европейскими союзниками. На сей раз рейс тройки В-52 проходил вблизи важных баз ВМФ России, бомбардировщики зашли намного глубже в международное воздушное пространство.

Как пишет автор материала со ссылкой на норвежские СМИ, американцев сначала сопровождали норвежские F-16 и  морские патрульные самолеты США Р-8.  Истребители оставили бомбардировщики у восточной части Баренцева моря.

К северу от норвежского Финнмарка  тройка B-52 разделилась: один оставался в западной части Баренцева моря, второй прошел вдоль побережья Кольского полуострова, а третий летал в направлении мыса Канин Нос у входа в Белое море.

Как отмечает обозреватель издания, маневры бомбардировщика не обеспокоили российскую сторону. В-52 не приближались к военным базам и полигонам ближе чем на 100 километров. Кроме того, американские пилоты активно вели переговоры с российскими службами. Тем не менее, обозреватель называет такие действия американских ВВС "игрой с потенциально смертельными последствиями". Автор напоминает, что в советское несколько самолетов-шпионов США были сбиты.

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