Американские В-52 "атаковали" базу российских подлодок

Подобное поведение – это игра со смертью, уверены эксперты

Американские бомбардировщики В-52 устроили еще одну инсценировку атаки на российскую территорию. На сей раз их целью стала база российских подводных лодок на побережье Баренцева моря.

Как отмечает издание The National Interest, самолеты вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, куда ранее были направлены для учений с европейскими союзниками. На сей раз рейс тройки В-52 проходил вблизи важных баз ВМФ России, бомбардировщики зашли намного глубже в международное воздушное пространство.

Как пишет автор материала со ссылкой на норвежские СМИ, американцев сначала сопровождали норвежские F-16 и морские патрульные самолеты США Р-8. Истребители оставили бомбардировщики у восточной части Баренцева моря.

К северу от норвежского Финнмарка тройка B-52 разделилась: один оставался в западной части Баренцева моря, второй прошел вдоль побережья Кольского полуострова, а третий летал в направлении мыса Канин Нос у входа в Белое море.

Как отмечает обозреватель издания, маневры бомбардировщика не обеспокоили российскую сторону. В-52 не приближались к военным базам и полигонам ближе чем на 100 километров. Кроме того, американские пилоты активно вели переговоры с российскими службами. Тем не менее, обозреватель называет такие действия американских ВВС "игрой с потенциально смертельными последствиями". Автор напоминает, что в советское несколько самолетов-шпионов США были сбиты.