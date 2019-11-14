Дибров получил неожиданный подарок от молодой жены

К поздравлениям присоединились сыновья телеведущего

30-летняя Полина Диброва поздравила своего знаменитого мужа с 60-летием. Телеведущему Дмитрию Диброву она посвятила два последних поста в Instagram.

"Мой дорогой муж, начался твой день и твой год", - написала Полина, выложив фотографию мужа. Она поблагодарила родителей Дмитрия за то, что они подарили этому миру такого "невероятного человека". "Мы его очень любим!" - написала женщина.

Ко второму посту Диброва прикрепила несколько снимков, на которых сыновья телеведущего выскакивают из подарочной коробки с воздушными шариками в руках. Вот такой вот сюрприз. "Папа, с Днем Рождения!" - написала Полина.

- Счастья всей Вашей семье! - пишут в Сети.

- Дмитрий расцвел в отношениях с вами! Здоровья и счастья на долгие годы!

- С днем рождения одного из самых образованных и эрудированных телеведущих в России!

- Дибров - уникальный человек.

- Он - Солнце нашего телевидения!

Напомним, в 2009 году Дмитрий Дибров женился в четвертый раз. Телеведущий начал ухаживать за Полиной, когда ей было 17 лет. Сын Александр у них родился в 2010 году, в 2013 году - Федор. Еще через два года на свет появился Илья.