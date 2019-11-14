ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дибров получил неожиданный подарок от молодой жены

12:31
  • четверг
  • 14 ноября 2019

К поздравлениям присоединились сыновья телеведущего

30-летняя Полина Диброва поздравила своего знаменитого мужа с 60-летием. Телеведущему Дмитрию Диброву она посвятила два последних поста в Instagram. 
Молодая жена Диброва снялась в полуголом виде

"Мой дорогой муж, начался твой день и твой год", - написала Полина, выложив фотографию мужа. Она поблагодарила родителей Дмитрия за то, что они подарили этому миру такого "невероятного человека". "Мы его очень любим!" - написала женщина. 

Ко второму посту Диброва прикрепила несколько снимков, на которых сыновья телеведущего выскакивают из подарочной коробки с воздушными шариками в руках. Вот такой вот сюрприз. "Папа, с Днем Рождения!" - написала Полина. 

- Счастья всей Вашей семье! - пишут в Сети. 

- Дмитрий расцвел в отношениях с вами! Здоровья и счастья на долгие годы!

- С днем рождения одного из самых образованных и эрудированных телеведущих в России!

- Дибров - уникальный человек. 

- Он - Солнце нашего телевидения!

Напомним, в 2009 году Дмитрий Дибров женился в четвертый раз. Телеведущий начал ухаживать за Полиной, когда ей было 17 лет. Сын Александр у них родился в 2010 году, в 2013 году - Федор. Еще через два года на свет появился Илья.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Новости по теме
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.