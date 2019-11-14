Обманувший паралимпийскую чемпионку на 5 миллионов мошенник задержан

Рассматривается вопрос о заключении под стражу

Задержан предприниматель Валерий Перевозников, его обвинили в мошенничестве. Этот тот самый бизнесмен, который уговорил члена паралимпийской сборной России по волейболу Елизавету Кунстман заплатить ему 5 миллионов рублей за изготовление протезов для ног.

"Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение предпринимателю Валерию Перевозникову в мошенничестве в особо крупном размере", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Чемпионке Паралимпиады пришлось взять кредит – бизнесмен заверял, что государство позже ей все компенсирует. Деньги сразу были перечислены на счет водителя Перевозникова. Тот распорядился финансами по собственному усмотрению, а протезы девушка так и не получила. За то время, что девушка ожидает свои протезы – с 2017 года – ее долг банку приблизился к отметке в 10 миллионов рублей.

По такой же схеме Перевозников обманул еще одну российскую паралимпийку — Анну Годовицыну. Девушка отдала ему более 3 миллионов рублей. Всего же на счету мошенника, как предполагают, 45 жертв.