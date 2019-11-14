Бездомного щенка с хвостом на морде спасли от страшной смерти

Пес-единорог отличается непоседливым характером

Сотрудники организации по спасению собак Mac's Mission нашли на улице в Миссури 10-месячного щенка, на морде которого вырос второй хвост. Необычное животное едва не погибло от холода и получило легкое обморожение одной из лап.

Зоозащитники назвали щенка Нарвалом в честь морского обитателя с бивнем, который достигает нескольких метров в длину. Хвост на морде найденыша не причиняет ему никакого дискомфорта, он просто болтается из стороны в сторону. Ветеринары решили не удалять отросток, но на всякий случай понаблюдать за взрослением щенка.

"Дополнительный хвост не беспокоит Нарвала, который никогда не сидит без дела, как и любой другой щенок", - приводит CNN слова одного из сотрудников Mac's Mission.

Вместе с Нарвалом зоозащитники подобрали на улице взрослого пса. Возможно, они находятся в родстве друг с другом.

Видео с Нарвалом в Сети собрало несколько тысяч просмотров. "Все проявляют к нему повышенный интерес", - сказал собеседник телеканала.