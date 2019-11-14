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Бездомного щенка с хвостом на морде спасли от страшной смерти

13:03
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Пес-единорог отличается непоседливым характером

Сотрудники организации по спасению собак Mac's Mission нашли на улице в Миссури 10-месячного щенка, на морде которого вырос второй хвост. Необычное животное едва не погибло от холода и получило легкое обморожение одной из лап. 
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Зоозащитники назвали щенка Нарвалом в честь морского обитателя с бивнем, который достигает нескольких метров в длину. Хвост на морде найденыша не причиняет ему никакого дискомфорта, он просто болтается из стороны в сторону. Ветеринары решили не удалять отросток, но на всякий случай понаблюдать за взрослением щенка. 

"Дополнительный хвост не беспокоит Нарвала, который никогда не сидит без дела, как и любой другой щенок", - приводит CNN слова одного из сотрудников Mac's Mission. 

Вместе с Нарвалом зоозащитники подобрали на улице взрослого пса. Возможно, они находятся в родстве друг с другом. 

Видео с Нарвалом в Сети собрало несколько тысяч просмотров. "Все проявляют к нему повышенный интерес", - сказал собеседник телеканала. 

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