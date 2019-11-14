В Москве задержали "кислотного маньяка"

Мужчина в содеянном не признается

В столице задержан мужчина, который облил серной кислотой домофон подъезда одного из домов в поселении Московский, в результате чего ожоги рук и лица первой степени получила консьержка. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Момент происшествия попал на камеры наблюдения, в том числе и лицо злоумышленника. Это помогло полицейским. Впрочем, сдаваться сам мужчина не собирался. Он запер дверь, и стражам порядка пришлось залезать в окно. Уже на допросе мужчина вёл себя достаточно странно, постоянно шутил, но признаваться в содеянном не стал.

Напомним, в результате действий злоумышленника пострадал консьержка, которая открывала дверь. Она получила ожоги рук и лица первой степени.