Подари жизнь: на лечение 6-летнего Артема собрали более 3 млн рублей

Мальчику срочно нужна помощь

Более трех миллионов рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям нашего канала на лечение шестилетнего Артёма Бондаренко. Накануне "ТВ Центр" рассказал, что мальчику срочно нужна помощь.

У Артёма - острый лимфобластный лейкоз. Позади сложная операция по пересадке костного мозга, после которой начались опасные осложнения. Чтобы спасти ребёнку жизнь, ему срочно необходим курс терапии зарубежными препаратами. Стоимость лечения - 800 тысяч рублей. Поскольку удалось собрать в четыре раза больше денег, чем требовалось, Фонд "Подари Жизнь" сможет помочь и другим детям.