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Подари жизнь: на лечение 6-летнего Артема собрали более 3 млн рублей

15:11
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Мальчику срочно нужна помощь

Более трех миллионов рублей удалось собрать всего за один день благодаря  зрителям нашего канала на лечение шестилетнего Артёма Бондаренко. Накануне "ТВ Центр" рассказал, что мальчику срочно нужна помощь.

У Артёма - острый лимфобластный лейкоз. Позади сложная операция по пересадке костного мозга, после которой начались опасные осложнения. Чтобы спасти ребёнку жизнь, ему срочно необходим курс терапии зарубежными препаратами. Стоимость лечения - 800 тысяч рублей. Поскольку удалось собрать в четыре раза больше денег, чем требовалось, Фонд "Подари Жизнь" сможет помочь и другим детям.

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