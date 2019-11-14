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Птенец сероспинного трубача появился на свет в Московском зоопарке

15:25
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Их так прозвали за резкие звуки

Не лает, не кусается, но защитить может. В Московском зоопарке в семье редкого сероспинного трубача родился долгожданный птенец. Правда, повадки у него совсем не птичьи, передает "ТВ Центр".

Сейчас малыша учат выполнять команды и охранять свою территорию. Трубачи способны на всё: птицы они умные и человеку преданы прямо как собаки. Характер у птенца - любознательный и решительный. Активно исследует вольер, бесстрашно сопровождает зоологов.

А трубачами этих пернатых прозвали, потому что при опасности издают резкие пронзительные крики, похожие на звук трубы, которые слышны за несколько километров.

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