Уставший от вольной жизни сыч Лимончик вернулся в Орнитарий

Совенок мог не пережить зиму

В Московский орнитарий вернулся любимец москвичей - сыч по кличке Лимончик. Родные пенаты покинул ещё летом - вкусил дух свободы, нагулялся, а как похолодало, вспомнил о доме, где и покормят, и подлечат.

Когда этим летом любимец московского Орнитария в Сокольниках мохноногий сыч по кличке Лимончик улетел, работники приюта для пернатых очень волновались, ведь неприспособленный к вольной жизни совёнок мог просто погибнуть от голода или попасть в беду, передает "ТВ Центр".

Дети назвали птицу Лимончиком - за ярко-желтый цвет глаз. Но несколько дней назад беглеца заметили прохожие на дорожке перед Орнитарием. Он позволил взять себя на руки и его доставили обратно в вольер. Оказалось, что с трудностями, которые ждали его на свободе, он неплохо справлялся, по крайней мере, до первых холодов. Но зима в условиях индустриальной городской экосистемы - тяжелое испытание для всех диких видов птиц.

Желая помочь пернатым, жители мегаполиса, сами того не понимая, чаще вредят им, чем помогают. Так, например, повесив кормушку, они насыпают в неё корм раз-другой, а потом перестают это делать. И птицы понапрасну теряют много энергии, чтобы проверить пустые уже кормушки. Или кормят птиц чёрным хлебом и пшеном, вызывающим у них расстройство желудка. Как правильно помогать птицам в столичных парках, расскажут в рамках ежегодной экологической акции #покормиптицзимой.

Чем выше энергетическая ценность корма, тем быстрее птичка сможет согреться в мороз. Самый универсальный корм - нежареные семечки, и чем они будут меньше, тем лучше для птиц. Ещё для восполнения запасов энергии зимой специалисты советуют давать пернатым геркулес, пропитанный жиром, кусочки сала или даже мясной фарш.

Синицы, поползни, зорянки, лазоревки, пищухи. До ста видов диких птиц, в том числе редких, удалось насчитать столичным орнитологам в местах, где развешено много кормушек. А вот как они переживут грядущую зиму, во многом зависит от человека.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".