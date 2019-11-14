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Состояние Пугачевой вызывает опасения

13:27
  • четверг
  • 14 ноября 2019

У нее обнаружили проблемы с дыханием

Музыкальный критик Сергей Соседов посоветовал певице Алле Пугачевой больше никогда не выходить на сцену. В довольно нелицеприятной форме он выразил опасение в связи с самочувствием 70-летней звезды, которая 2 ноября дала концерт в Минске. 
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"Ей не нужно выходить больше на сцену, потому что она не в той физической форме. К сожалению, это жалкое зрелище. Она еле ходит по сцене, задыхается, еле дышит буквально", - заявил Соседов в эфире латвийского радио Baltkom.

Критик слышал, как Пугачева исполняла в Минске свой хит "Женщина, которая поет". По его мнению, она не пела, а проговаривала песню. Это зрелище произвело на него такое угнетающее впечатление, что он едва не упал в обморок. 

Концерт Примадонны в белорусской столице собрал 14 тысяч зрителей. Гендиректор компании РУ-КОНЦЕРТ Евгений Морозов предположил, что Пугачева неплохо заработала на выступлении. "Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 млн рублей. Из них примерно 250 тысяч евро (около 18 млн рублей) - гонорар Аллы Пугачевой", - цитирует его kp.ru. 

Напомним, 17 апреля в Москве состоялся юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Она устроила его по случаю своего 70-летия. Артистка утверждала, что это будет ее последнее выступление. 

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