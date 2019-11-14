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Тверской пожарный героически спас угоревшего кота (видео)

13:32
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Хроника подвига набирает популярность в Сети

Восхищение пользователей Сети вызвал поступок тверского пожарного, который спас надышавшегося угарным газом кота. Спасатель не только вынес животное в безопасное место, но и реанимировал его с помощью кислородной маски.
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Видео, запечатлевшее героические усилия, набирает все больше просмотров. На кадрах видно, как пожарный поливает кота, который лежит без сознания, водой. Потом спасатель использует кислородную маску. Пациент пришел в себя минут через пять и устроился отдыхать на вынесенном из огня диване.

Журналисты выяснили имя героя - это заместитель начальника специализированной пожарно-спасательной части Тверской области Андрей Мейстер. Все произошло во время тушения пожара в жилом доме №122 во Дворе Пролетарки.

Бездыханного кота пожарный заметил после того, как из горящего дома эвакуировали 30 жильцов и собаку. Как рассказали позже в тверском управлении МЧС, у Мейстера большой опыт, он участвовал в ликвидации всех крупных пожаров в городе.

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