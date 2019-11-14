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Охранник задержан после стрельбы в колледже Благовещенска

13:28
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Он работал без лицензии

Следственный комитет задержал охранника колледжа, в котором студент утроил стрельбу в четверг утром. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, охранника подозревают в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, которые повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц. Сотрудник ЧОП позволил вооруженному студенту пройти в здание колледжа.

Кроме того, стало известно, что охранник работал в колледже без разрешения. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В СКР также сообщили, что после стрельбы в колледже заведено уже третье уголовное дело. Сотрудников учебного заведения подозревают в халатности. По предварительным данным, в корпусе колледжа, где произошла стрельба, отсутствовала рамка металлодетектора.

В четверг утром 19-летний студент колледжа беспрепятственно прошел в здание с охотничьим ружьем и открыл огонь по своим сокурсникам. В результате происшествия погиб один человек, еще трое получили ранения. Сам стрелок совершил самоубийство.

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