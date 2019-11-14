Шепелев впервые рассказал о своей невесте Тулуповой

Телеведущий считает, что в женщине главное красота

Дмитрий Шепелев впервые публично рассказал о своей возлюбленной Екатерине Тулуповой. Они встречаются уже несколько лет. А недавно стали жить вместе, что спровоцировало слухи о скорой свадьбе.

По словам Дмитрия, их знакомство было довольно банальным. "Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада – лучшие друзья с самого раннего возраста", - признался Шепелев в интервью Peopletalk.

Телеведущему и его возлюбленной, воспитывающим двоих малышей, довольно сложно находить время для романтических встреч. "До меня совсем недавно дошло, как важно, как необходимо иногда проводить время наедине и без детей. Потому что круглосуточная роль родителя способна убить любую романтику", - заявил Дмитрий.

Шепелев нашел оригинальный выход – они с Тулуповой улетают из страны, чтобы просто побыть вдвоем. "Это получается не слишком часто – раз в пару месяцев, наверное. Несколько недель назад мы вернулись из Мюнхена, провели там романтичные выходные", - поделился он.

Отметим, что во время интервью у шоумена спросили, что главное в женщине? Ответ был довольно ожидаем: "Доверие. Красота. Чувство юмора".

Ранее сообщалось, что Дмитрий Шепелев уже около года живет гражданским браком с дизайнером Екатериной Тулуповой. У 36-летней возлюбленной Дмитрия есть дочь примерно такого же возраста, что и Платон.

Тулупова занимается воспитанием не только своей девочки, но и сына Жанны Фриске. Отводит мальчика на занятия и забирает его оттуда, заботится о ребенке пока Шепелев занят на съемках. Знакомые пары заявляют, что телеведущий в Тулупой видит идеальную маму для Платона.

Как пишут СМИ, Екатерина родилась в Екатеринбурге. Она училась на факультете журналистики во Владивостоке, но бросила учебу. Девушка переехала в столицу и поступила в Московский энергетический институт, где получила образование дизайнера. Затем Тулупова посещала курсы в Милане. С 2007 года она создавала интерьеры в бюро России и Италии.

Напомним, Жанна Фриске умерла в 2015 году от рака мозга. За два года до смерти она родила от Шепелева сына Платона. Теперь телеведущий запрещает родным Фриске видеться с мальчиком.