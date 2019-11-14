Шепелев высказался об отношениях с семьей Фриске

Он с трудом сдержал раздражение

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который воспитывает сына от Жанны Фриске и планирует жениться на своей новой возлюбленной, не поддерживает отношения с семьей покойной певицы.

Прошло больше четырех лет с тех пор, как Жанна Фриске умерла от рака мозга. Шепелев взял на себя воспитание сына Платона и запретил родным певицы видеться с малышом. Урегулировав спорные финансовые вопросы, телеведущий решил навсегда разорвать связь с родителями звезды.

"В каких вы сейчас отношениях с семьей Фриске?" - поинтересовался у Шепелева Peopletalk. "Никаких", - ответил шоумен. Когда его спросили, общаются ли родственники Фриске с Платоном, телеведущий сказал отрывисто: "Нет". Очевидно, что подобные разговоры не доставляют Дмитрию никакого удовольствия.

А вот об отношениях с сыном Дмитрий Шепелев говорит куда более охотно. По словам телеведущего, он старается проводить с ребенком несколько часов в будни и все выходные. Шепелев отводит мальчика в садик, а перед сном читает ему книги.

"Я с удовольствием выбираю для сына одежду, театральные постановки, тренеров и учителей, школу. Мне всегда нравился такой европейский подход к отцовству", - признался ведущий.

Ранее сообщалось, что Шепелев планирует жениться на дизайнере Екатерине Тулуповой, которая воспитывает маленькую дочь от предыдущих отношений. Тулупова проводит время с Платоном, пока его папа находится на работе.