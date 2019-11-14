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Рудковская объявила награду за угрожавших сыну сектантов

14:08
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Продюсер ждет часа расплаты

В деле об угрозах убийством сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской новый поворот. Заботливая мать и продюсер решила прибегнуть к помощи россиян. За информацию о злоумышленниках объявлена награда в полтора миллиона рублей.
Красивая история любви Плющенко и Рудковской

По словам Рудковской, полиция "на верном пути" и она надеется, что "мерзавцы и организатор" ответят за свое преступление по всей строгости закона. Люди, владеющие информацией о злоумышленниках, могут связаться с адвокатами звездной пары.

"Жду часа расплаты! 1,5 миллиона рублей тем, кто сдаст эту шайку–лейку", - написала Рудковская в своем телеграм-канале.

Ранее ТВЦ.RU сообщал, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко обратились в полицию после того, как их сын Александр получил проклятия и угрозы в свой адрес. В полиции Московской области подтвердили эту информацию.

Продюсер позднее рассказали детали инцидента. По ее словам, угрозы поступают от неких сектантов уже давно. Причем злоумышленники писали не только звездной паре и их сыну, но и друзьям.

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