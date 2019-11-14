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Глава Минобороны Украины назвал Россию врагом

14:13
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Военный уверен, что Москва поймет только язык оружия

Андрей Загороднюк еще в 2014 году понял, что Россия – враг. Занявший недавно пост министра обороны Украины чиновник уверен, что никакие отношения Киева с Москвой невозможны.
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"Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв – Россия… Если же враг - Россия, то с врагом говорят только или языком оружия, или языком опытных дипломатов. С этой страной невозможны финансово-экономические отношения", - заявил Загороднюк. Свой манифест глава Минобороны опубликовал на странице в соцсети Facebook.

Верховная рада Украины еще в 2015 году приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. В России заинтересованы в том, чтобы Украина как можно скорее преодолела кризис – не только политический, но и экономический.

Однако в Киеве продолжают говорить о "российской агрессии". Для защиты от нее, по мнению Андрея Загороднюка, страна должна как можно скорее вступить в НАТО.

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