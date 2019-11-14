Панина требуют лишить госнаград за дикое видео с дочерью

Актер обезумел от безнаказанности

В Госдуме предложили лишить российского актера Алексея Панина всех государственных наград и званий из-за безобразного поведения. Последнее, что учудил артист – привязал собственную дочь к батарее.

В 2002 году Панин получил государственную премию за художественный фильм "Звезда", пишет агентство "Москва".

Инициативу также поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он напомнил, что ранее предлагал лишить Панина всех госнаград, однако к нему никто не прислушался.

Когда поступило мое предложение все мотивировали невозможность его воплощения в жизнь тем, что Панин дескать получил награды за творчество и отнять их нельзя. Теперь же все в одночасье изменилось после публикации этого отвратительного видео. Печально, что в некоторых случаях люди не видят первые симптомы и не реагируют сразу", - заявил он в беседе с ТВЦ.RU.

Эксперт предположил, что если бы доцента-убийцу в Питере вовремя остановили, то сейчас бы не пришлось задним числом лишать его всех званий и наград после этого дикого случая.

"Да и кто знает, если бы ему вовремя дали по рукам возможно, что он и не совершил бы этого убийства. Но лучше поздно, чем никогда, надеюсь сейчас пойдут массово депутатские запросы в отношении Алексея Панина", - подчеркнул Манукян.

Ранее Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он привязывает свою дочь ремнем к батарее за то, что она утроила беспорядок в квартире. Разгневанный отец обещает, что девочку отвяжет бабушка, когда вернется домой. Напуганная девочка рыдала, но Панин не обратил на это никакого внимания, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Кто снимал происходящее на видео, неизвестно. После разгоревшегося скандала аккаунт Панина заблокировали.