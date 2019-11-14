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"Начинает резко бить меня по почкам": Серябкина подралась с Темниковой в лифте

14:57
  • четверг
  • 14 ноября 2019

До этого MOLLY ни разу не дралась

Певица Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом MOLLY, рассказала о своем конфликте с Еленой Темниковой. Девушки одно время выступали в группе Serebro, которую продюсировал Максим Фадеев. 
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Ольга Серябкина сообщила, что первое время после ее прихода в коллектив она дружила с Темниковой, но вскоре та увидела в ней соперницу. "Я держала эмоционально коллектив", - не без гордости заявила MOLLY. Кроме того, на гастролях Ольга свободно общалась с иностранными журналистами, тогда как у Елены якобы были проблемы с языком. 

По словам Серябкиной, однажды их конфликт с Темниковой закончился дракой. Певицы ехали в лифте после концерта. "Стоим, смотрим друг на друга, вдруг она подходит ко мне близко и начинает резко бить меня по почкам, по печени больно", - вспомнила артистка. Ольга не отвечала Елене, но когда та плюнула ей в лицо, не выдержала. "Я ее в ответ прикусила и дала пощечину", - сказала Серябкина на YouTube-шоу "Алена, блин!". 

При этом MOLLY подчеркнула, что не затаила обиду на бывшую подругу.

Ранее Ольга Серябкина заявила, будто она любит и уважает Максима Фадеева, как отца. Звезда опровергла информацию о своем романе с продюсером. 

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