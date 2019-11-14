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Лукашенко признался в работе "на Российскую Федерацию"

14:40
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Белоруссия охраняет внешние границы Союзного государства

Охрана внешних границ Союзного государства с Россией недешево обходится Белоруссии. И при этом белорусов все равно называют "нахлебниками" России, возмущается Александр Лукашенко. Президент Белоруссии отметил, что в отношениях пограничников, военных и транспортников двух стран проблем нет – а возникают они на уровне чиновников.

"Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы. Напомнить им о системе противовоздушной обороны: они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работаем на Российскую Федерацию... и мы все равно нахлебники", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что Минск и Москва ведут переговоры по углублению интеграции. Он уверен, что все вопросы необходимо "положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево".

По словам Лукашенко, российское общество должно понимать, что белорусы -  "не нахлебники", а  россиянину в Белоруссии не хуже, чем в России.

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