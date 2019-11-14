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Собянин рассказал о перспективах развития городских ферм

14:57
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Москва станет активным участником этого движения

В десять раз больше урожая, чем в теплице. Такие результаты показывает городская ферма "РусЭко". В четверг комплекс посетил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТВЦ.RU.

Это первая компания, где применяются новые технологии, объединив традиционное фермерство с новыми аграрными решениями. При выращивании зелени применяется рециркуляция полива. Это позволяет экономить как саму воду, так и эффективно использовать пространство. Город готов помогать таким предприятиям.

"Здесь работает первая городская вертикальная ферма, производящая свежие салаты и другую зелень по экологически чистым технологиям. И, кроме того, выращиваемые растения обогащают воздух чистым кислородом", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что городские фермы являются одним из современных трендов развития сельского хозяйства. Москва станет активным участником этого движения.

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