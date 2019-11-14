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Кончаловский порадовался отставанию России от Запада

15:02
  • четверг
  • 14 ноября 2019

По мнению режиссера, скоро иностранцы будут приезжать в Москву, как в музей

Россия слишком сильно хочет догнать и перегнать Америку. Но сделать это никак не удается – и слава Богу, считает Андрей Кончаловский. Известный режиссер уверен: именно поэтому у россиян еще сохранились традиционные представления о человеческих ценностях.
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"Именно мы сейчас сохраняем европейские ценности, которые очень успешно разрушают на Западе. Если так дальше будет продолжаться, пройдет 10–15 лет, и европейцы будут приезжать в Санкт-Петербург, в Москву, вообще в Россию, чтобы посмотреть, как у них когда-то было", —заявил Кончаловский.

Режиссер не впервые говорит о том, что от Европы уже ничего не осталось. По мнению Кончаловского, Старый свет добили интернет, "вялая мягкотелая имитация демократии" и политкорректность. А главными странами этого века режиссер называет Россию и Бразилию.

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