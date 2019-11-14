"Не раскаивался и веселился": коллега рассказал, как историк-расчленитель жил после убийства

В студенческие годы по вине Соколова утонул человек

Доцент Олег Соколов еще в студенческие годы оказался причастен к гибели человека.

Во время учебы в университете Олег записался в Петровский военно-морской исторический клуб и попросил, чтобы его поставили командовать кораблем.

Уже тогда коллеги Соколова заметили его диктаторские замашки: Олег на всех кричал, отлынивал от тяжелой физической работы, лез туда, в чем не особо сильно разбирался. Экзамен в Государственной инспекции маломерных судов он сдал слабо, однако организатор клуба все равно поставил его командовать лучшим кораблем – "Святой Георгий".

Однажды реконструкторов, в том числе и Соколова, пригласили на съемки 9-серийного фильма режиссера Ильи Гурина "Россия молодая". "В 1981 году нам нужно было идти к Выборгским шхерам. Я сказал: будешь идти строго за мной по фарватеру, никуда не сворачивай, как я маневр делаю, так и ты, повторяй. Я рассчитывал, что Соколов, может, и не волокет в морском деле, но раз уж медведя можно научить кататься на мотоцикле…", - рассказал "Московскому комсомольцу" петербургский реконструктор Рудольф Пожогин.

Однако Соколов ослушался. В море поднялся шторм, а он открыл люки трюма, "чтобы красиво на палубе было". Однако историк недооценил мощь стихии, и судно начало тонуть. Экипаж спешно попрыгал в воду, но 30-летний ученый-биолог Владимир Сорокин запутался в снастях и не смог выбраться. Его попытались спасти двое подростков, но не успели – нужно было спасаться самим.

"В это время Соколов стоял на корме, эти ребята бросились к нему за помощью, а он ничего не сказал, прыгнул в шлюпку, которая была привязана у корабля, и начал отгребать", - поделился Пожогин.

После произошедшего, коллеги хотели "повесить Соколова прям там же". Делом о гибели человека заинтересовались правоохранительные органы, затем был суд, на котором Соколов кричал "Я не виноват!" и всячески пытался оправдаться. В результате Соколову дали условный срок, в тюрьме он не сидел. Пожогин не исключает, что не обошлось без участия отца Олега - капитана ВМФ первого ранга.

"А по Соколову было видно, что он не раскаивался – он веселился, жил, ничего в человеке не шевельнулось, понимаете. Я ходил к родителям погибшего, у него остались мать и брат. Соколов со мной идти отказался", - заключил он.