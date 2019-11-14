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Пугачева дала совет оставшейся без мужа Лолите

15:16
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Примадонна необычно поздравила певицу с 56-летием

Алла Пугачева поздравила певицу Лолиту Милявскую с днем рождения. В четверг последней исполнилось 56 лет.

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Сообщение в честь Лолиты появилось в инстаграме Примадонны. В свежем посте Пугачева разместила пост с фотографией Лолиты в молодости.

"С днем рождения, красотка. До совершенства один шаг. Смелей", - дала совет Пугачева.

Ответ Лолиты не заставил себя ждать: "Алла Борисовна! Спасибо вам огромное. До совершенства не дотяну, но из-за любви к вам стараться буду".

В ноябре Лолита и ее пятый муж Дмитрий Иванов объявили о разводе. Пара опубликовала совместное заявление – казалось, что процесс пройдет мирно. Однако вскоре певица обвинила своего супруга во лжи и попросила суд признать ее брак фиктивным.

По мнению артистки, Иванов изменял ей и женился только для получения выгод. Подробнее о разводе рассказал адвокат Сергей Жорин. Подробнее об этом читайте в материале ТВЦ.RU по ссылке.

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