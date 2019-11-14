"Бедный мужик": Плющенко пожалели после ругани с Рудковской

Семейная лодка дала трещину

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко не смогли скрыть напряжения, возникшего в их отношениях после запуска программы "ЯнаСупер". На этом шоу выяснились интимные подробности личной жизни Рудковской и Плющенко. Во время ссоры перед камерами Яна даже заговорила о разводе. С тех пор, как заметили поклонники, знаменитая пара вступила в пору семейного кризиса.

Холодок между Рудковской и Плющенко заметили на церемонии вручения премии "Женщина года". Супруги пришли туда, чтобы объявить одну из победительниц. Судя по поведению и словам Плющенко, жена чуть ли не заставила его прийти вместе с ней. На красной дорожке фигурист почти не улыбался и не обнимал мать своего ребенка. Но самое неприятное началось на сцене.

Плющенко перебил Рудковскую, когда та начала произносить речь о певице Maruv. Затем он вел себя так, словно хочет поскорей покинуть сцену. "Жень, у тебя такой вид, будто ты наказание отбываешь!" - обратился к нему ведущий Иван Ургант, добавив, что Плющенко - всенародно любимый герой. Спортсмен поблагодарил телеведущего за комплимент и признался, что действительно отбывает наказание. "Это ты женился, а не мы", - сострил Ургант. Ему удалось обернуть все в шутку, но по лицу Плющенко было понятно, что он говорит всерьез. Рудковская, в свою очередь, не смогла сдержать удивления от грубых слов мужа.

Позднее продюсер написала, что "признание Евгения" - это ее любимый момент их выступления. "Обожаю… затмило даже вручение премии", - пошутила Рудковская, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре.

- Бедный мужик, - пишут в Сети.

- Думаете его силой заставили?

- Женю прям бесит это все, видно, как он далек от всего этого. Но он большой молодец, что не строит из себя того, кем не является. Открытым текстом говорит все.

- Нужно было выбирать в жены не гламурную леди, а скромную спортсменку под стать себе.

- Женю заставили выйти, вышел, можно же не показывать свое недовольство, руки в брюки, нервничал. Не культурно как-то получилось.

Напомним, Рудковская была замужем три раза. От предыдущих отношений у нее остались сыновья Андрей и Николай. В браке с фигуристом Плющенко она родила сына Александра.