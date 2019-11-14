Малышева предупредила россиян о бесполезных анализах

Пациенты могут сэкономить до нескольких тысяч

Россиянам зачастую предлагают сделать анализы, которые никак не помогут в постановке диагноза. Телеведущая Елена Малышева рассказала, от каких исследований можно спокойно отказаться – и тем самым сэкономить несколько тысяч рублей.

Один из таких анализов – на антитела к хеликобактер пилори. Это исследование бессмысленно, так как его результат вовсе означает присутствия в организме микробов. Микроб, по словам Малышевой, может вызвать язвенную болезнь или даже рак желудка - однако наличие антител не означает его активность.

Бесполезна также проверка на дисбактериоз. Малышева подчеркнула, что такой диагноз не записан ни в каких медицинских нормативных документах. Тем более, что анализ по нескольким микробам не дает общей картины состояния кишечника.

Кроме того, Малышева не рекомендовала тратить деньги, проверяясь на наличие вируса Эпштейна-Барра. От него не нужно избавляться, этот герпесвирус есть практически у всего населения планеты. Нет смысла и в тесте на родственный ему цитомегаловирус.