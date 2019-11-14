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"Ужасающие вести": из украинского монастыря выгнали всех котов

15:50
  • четверг
  • 14 ноября 2019

В обитель пришло новое руководство

Жителей Украины просят спасти кошек, изгнанных из Флоровского монастыря в Киеве. С призывом к украинцам обратился на своей странице в Facebook сотрудник миссионерского отдела Московской епархии Александр Диков.
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"Из Киева пришли ужасающие вести. Во Флоровском монастыре, что на Подоле, изгоняют на улицу всех кошек!", - написал  Диков. Он пояснил, что изгоняет кошек из монастыря новое руководство - прежняя игуменья, которая несколько десятилетий руководила монастырем, скончалась. И добавил, что одного старого кота уже разорвали собаки.

Появилось объявление с просьбой о помощи и на сайте самого монастыря. Новое руководство объясняет свои действия заботой о здоровье матушек – монахини, ухаживающие за кошками, "теряют здоровье и зрение". Неравнодушных просят проявить милосердие и помочь пристроить котиков.

Свято-Вознесенский Флоровский женский монастырь находится на Подоле в Киеве. Обитель основана в начале XVI века.

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