"Ужасающие вести": из украинского монастыря выгнали всех котов

В обитель пришло новое руководство

Жителей Украины просят спасти кошек, изгнанных из Флоровского монастыря в Киеве. С призывом к украинцам обратился на своей странице в Facebook сотрудник миссионерского отдела Московской епархии Александр Диков.

"Из Киева пришли ужасающие вести. Во Флоровском монастыре, что на Подоле, изгоняют на улицу всех кошек!", - написал Диков. Он пояснил, что изгоняет кошек из монастыря новое руководство - прежняя игуменья, которая несколько десятилетий руководила монастырем, скончалась. И добавил, что одного старого кота уже разорвали собаки.

Появилось объявление с просьбой о помощи и на сайте самого монастыря. Новое руководство объясняет свои действия заботой о здоровье матушек – монахини, ухаживающие за кошками, "теряют здоровье и зрение". Неравнодушных просят проявить милосердие и помочь пристроить котиков.

Свято-Вознесенский Флоровский женский монастырь находится на Подоле в Киеве. Обитель основана в начале XVI века.