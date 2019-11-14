Задержан гендиректор ЧОП после стрельбы в Амурском колледже

Глава "Сириус-А" помещен в изолятор временного содержания

Следственный комитет сообщил о задержании генерального директора частного охранного предприятия "Сириус-А", охранявшего Амурский колледж, где в четверг произошла стрельба. Имя мужчины в сообщении на сайте ведомства не приводится. По данным из открытых источников главой охранной организации является Сергей Андрющенко.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"По версии следствия, подозреваемый допустил к осуществлению деятельности по охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность", - говорится на сайте СКР.

14 ноября 19-летний студент колледжа в Благовещенске расстрелял из охотничьего оружия учащихся и совершил самоубийство. Одногруппник охарактеризовал нападавшего как "спокойного мальчика".

СКР показал видео с места стрельбы в благовещенском колледже

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