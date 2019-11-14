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Диетолог рассказала, кому нельзя есть клюкву

16:26
  • четверг
  • 14 ноября 2019

У самой полезной ягоды нашли противопоказания

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев уточнил, что клюква и морсы запрещены людям, страдающим от гастрита и камней в почках. Клюква вызывает осложнения перечисленных заболеваний.
Названа лучшая защита от простуды

Кроме того, не стоит экспериментировать с клюквой беременным и кормящим женщинам.

В то же время аллергия на клюкву случается крайне редко, пишет РИА Новости. Эта ягода и напиток из нее хорошо помогают при простуде.

Клюква – просто кладезь витаминов и минералов. В их числе калий, магний, фосфор, натрий, кальций и железо.

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