Диетолог рассказала, кому нельзя есть клюкву

У самой полезной ягоды нашли противопоказания

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев уточнил, что клюква и морсы запрещены людям, страдающим от гастрита и камней в почках. Клюква вызывает осложнения перечисленных заболеваний.

Кроме того, не стоит экспериментировать с клюквой беременным и кормящим женщинам.

В то же время аллергия на клюкву случается крайне редко, пишет РИА Новости. Эта ягода и напиток из нее хорошо помогают при простуде.

Клюква – просто кладезь витаминов и минералов. В их числе калий, магний, фосфор, натрий, кальций и железо.