Диетолог рассказала, кому нельзя есть клюкву

У самой полезной ягоды нашли противопоказания
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев уточнил, что клюква и морсы запрещены людям, страдающим от гастрита и камней в почках. Клюква вызывает осложнения перечисленных заболеваний.
Кроме того, не стоит экспериментировать с клюквой беременным и кормящим женщинам.
В то же время аллергия на клюкву случается крайне редко, пишет РИА Новости. Эта ягода и напиток из нее хорошо помогают при простуде.
Клюква – просто кладезь витаминов и минералов. В их числе калий, магний, фосфор, натрий, кальций и железо.
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