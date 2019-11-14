Эрдоган: отказ от С-400 невозможен

Турция и США создадут комиссию для решения спорного вопроса

Турция не может отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил Реджеп Эрдоган, вернувшись из Вашингтона, где провел переговоры с Дональдом Трампом.

Он объяснил, что отказ от российских ЗРК невозможен из-за нынешнего уровня отношений с Россией. В то же время Анкара не против купить и американские Patriot, но не в качестве замены С-400. Турецкий лидер предложил создать рабочую группу по решению проблемы. В нее войдут министры обороны США и Турции, а также советники.

"Мы предложили создать совместную комиссию для решения вопроса с С-400. США говорят, что С-400 - это не подходящая F-35 система. Так ведь и F-35 они нам не дают. Однако я увидел, что Трамп стал гораздо более позитивен в этом плане, а его подходы более продуктивны", - заявил Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.

Переговоры Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана прошли в Вашингтоне накануне. По их итогам президент США выразил надежду на решение вопроса с-400. Он признал, что решение Анкары по российскому комплексу является "проблемой". По словам Трампа, Турция является важным союзником США и ключевым членом НАТО.