Меган Маркл и принц Гарри заставили королеву волноваться

Такое в семье случилось впервые

Елизавета II обеспокоена тем, что СМИ заняли враждебную позицию в отношении принца Гарри и его супруги Меган Маркл, а те, в свою очередь, не хотят идти на примирение.

Такого же мнения придерживаются сын Чарльз и его супруга Камилла. У всех были взлеты и падения в отношениях с прессой, но такая травля случилась в королевской семье впервые, пишет газета "Экспресс".

В связи с этим Елизавета II часто посещает внука в имении Фрогмор, так как хочет знать все о его эмоциональном состоянии.

"Как и другие в семье, она обеспокоена их эмоциональным благополучием и регулярно их видит", - отметил королевский корреспондент Ричард Пальмер. Этот факт говорит о том, продолжил он, что Сассексы не отлучены от семьи и поддерживают контакт с Букингемским дворцом.

Тем не менее, буквально накануне появилась новость о том, что принц Гарри и Меган Маркл отметят Рождество не в королевской семье, а матерью герцогини - Дорией Рагланд. Это решение не было согласовано с Елизаветой. В то же время в королевском дворе понимают, что молодым родителям нужно отдохнуть от прессы.